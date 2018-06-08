Решающим является процесс отбора судей Антикоррупционного суда и работа независимых экспертов, отметили в фонде.
Источник: Корреспондент.net
Международному валютному фонду потребуется время для оценки закона об Антикоррупционном суде, принятого Верховной Радой. Об этом сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.
"Это случилось несколько часов назад, поэтому сейчас мы будем оценивать этот закон, как он был принят", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.
Джерри Райс пояснил, что для фонда важным является обеспечение создания независимого и заслуживающего доверия Антикоррупционного суда, который оправдывает ожидания украинского народа.
Он отметил, что это те вопросы, которые МВФ рассматривает как приоритетные.
В целом он сообщил, что Фонд и Украина продолжают работу над завершением четвертого пересмотра программы расширенного EFF.