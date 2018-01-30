Решение суда США: Гиркин должен выплатить 400 млн долл. компенсации родственникам жертв MH17

Источник: 112.ua

Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Иск подали члены семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова).

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долл. - по 20 млн долл. каждому.

В издании отметили, что шанс действительно получить компенсации "равен нулю", ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество боевика Стрелкова (однако этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов).

"Дело не о деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.