Рева рассказал, когда ждать повышения минималки

Источник: Корреспондент.net

В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года, сообщил в эфире Радио Свобода министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Андрей Рева.

Он пояснил, что повышение минималки потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - отметил Андрей Рева.

Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

С 1 января 2018 минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны.