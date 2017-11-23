Революція Гідності до та після: як змінилося життя українців за 4 роки в цифрах

Источник: www.slovoidilo.ua

21 листопада – річниця початку революційних подій 2013-2014 років у Києві. Навколо того, чи принесли вони користь пересічним українцям, зламано вже чимало списів: з одного боку, більшість вимог Майдану не виконані досі, ослаблена внутрішнім протистоянням країна без бою втратила Крим і не змогла придушити зародки сепаратизму на Донбасі, через що опинилася в стані війни та глибокій економічній кризі. З іншого – в українців з’явилися перспективи збудувати країну заново: з новими органами державної влади, армією, правоохоронною й судовою системою. На жаль, сьогодні все це – лише віддалена перспектива. Поки що ж громадяни України потерпають від девальвації національної валюти, зростання цін і тарифів.

Справді, похизуватися сприятливими соціально-економічними показниками нинішня влада не може. «Слово і Діло» порахувало, що якщо в гривневому еквіваленті середня заробітна плата в Україні порівняно з 2013 роком зросла на 105% (з 3,6 тис. грн до 7,4 тис. грн), то в еквіваленті доларовому ми втратили цілих 37% (у 2013 році середня з/п становила приблизно 443 дол., а сьогодні – лише 277 дол.). Відповідно, курс основних іноземних валют щодо гривні також змінився не в кращий бік. «Долар по вісім» сьогодні звучить фантастично, але так було зовсім нещодавно – якихось 4 роки тому. Станом на сьогодні комерційний курс американської валюти – 26,51 грн, тобто на 231% більше, ніж у 2013-му.

Інші показники також не радують. Наприклад, комунальні послуги. Кіловат електроенергії в 2013 році коштував у межах 0,26-0,33 грн, сьогодні – 0,9-1,6 грн; природний газ зріс у ціні з 0,93 грн до 6,95 грн; гаряча вода подорожчала з 16 грн до 84 грн за кубічний метр. Проте найбільш стрибок продемонстрував тариф на опалення – з 2,91 грн до 32,91 грн за квадратний метр.

Аналогічна ситуація з цінами на паливо й тарифами на проїзд у громадському транспорті. Бензин із 2013 року подорожчав на 69% (16,3 грн проти 27,5 грн за літр), дизпаливо – на 63% (15,5 грн проти 25,3 грн). Ті, хто не має власного транспорту, подорожчання також не уникнули: у Києві користування наземним транспортом подорожчало з 1,5-3 грн до 4-6 грн, одна поїздка метрополітеном стала коштувати у 2,5 рази дорожче, ніж у 2013-му: 5 грн замість 2.