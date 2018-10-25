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25.10.2018

Резолюция ЕП. Спецпосланник по Азову и санкции

Источник: Корреспондент.net

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Она призывает Евросоюз усилить санкции против России, если конфликт с Украиной в Азовском море еще больше обострится.

Европарламент также создаст пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу", в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.  

Резолюция Европарламента

В резолюции, принятой 25 октября в Страсбурге большинством евродепутатов, говорится, что Европарламент "очень сожалеет" о действиях России в Азовском море. Точное количество голосов пока неизвестно, поскольку голосование проводилосьруками.

Проект этой резолюции предложили сразу пять фракций: Европейская народная партия, социал-демократы, Европейские консерваторы и реформисты, либералы иЗеленые.

ЕС признал, что ситуацию на Азове регулирует двустороннее соглашение от 2003 года между Россией и Украиной, которое относит море к внутренним водам и предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда.

Евродепутаты напомнили, что соглашение предусматривает свободу навигации.

 

Блокада судов

Инспекцию Россией коммерческих судов в Азовском море евродепутаты назвали чрезмерными. В резолюции говорится, что до открытия Керченского моста проверкипроводились лишь выборочно и не блокировали свободное движение кораблей и грузов.

Европарламент признает право Москвы проводить проверки, но отметил, что им "не должны злоупотреблять или применять его по политическим соображениям". Там также напомнили о праве Украины на полный доступ к Азовскому морю.

"Мы осуждаем действия РФ в Азовском море, так как они нарушают международное морское право и российские международные обязательства. Осуждаем задержки и проверки коммерческих судов как украинских, так и третьих стран, включая страны ЕС", - указали евродепутаты.

В документе также призывают власти ЕС найти способ, как помочь пострадавшим от блокады городам - Мариуполю и Бердянску.

В документе сказано, что Керченский мост ограничивает судоходство в Азовском море. Габариты судов, которые могут пройти под арками строения, не должны превышать 160 метров, ширина дожна быть 31 метр, надводный габарит - 33 метра.

"Это сделало невозможным заход судов класса Панама, что составляло около 20 процентов грузового оборота украинских портов", - уточнили евродепутаты.

Санкции по Азовскому морю

Европарламент попросил руководство ЕС потребовать от России прекратить дискриминационные проверки и на случай эскалации ситуации иметь наготове санкции. Конкретные меры не называются.

 

Спецпосланник

Европарламент призвал руководство Европейского Союза следить за развитием ситуации в Азовском море, поскольку, по мнению евродепутатов, это может стать новым конфликтом у ворот Европы.

Одним из немногих конкретных предложений стало создание специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, чья ответственность также будет распространяться на Азовское море.

Европарламент также поручил европейским властям предложить ОБСЕ расширить полномочия миссии в Украине, чтобы вести наблюдения за ситуацией в Азовском море. Если это будет невозможно, то ввести новую международную мониторинговую миссию.

 

Керченский мост

В резолюции говорится, что Керченский мост был незаконно построен, поэтому Европарламент приветствует решение Совета Европы ввести ограничительные меры против шести компаний, участвующих в его строительстве.

Евродепутаты призвали выяснить, какие компании из Евросоюза имеют отношение к строительству Керченского моста.

"Призываем комиссию предоставить полную оценку экономического ущерба, вызванного фактической блокадой и рассмотреть способы поддержки пострадавших перевозчиков и портов", - говорится в документе.

Кроме того, в резолюции выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате расстрела детей 17 октября в Керчи.

Милитаризация Азова

Также Европарламент "серьезно обеспокоен продолжающейся милитаризацией"Азовского моря и региона Черного моря, особенно незаконной аннексией Крыма.

Из примеров называется размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 в Крыму и отправка в Азовское море военных кораблей и патрульных катеров из Каспия.

 

Реакция Киева и Москвы

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятый евродепутатами документ, заявил, что любые действия России будут встречать "решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества".

"Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" РФ Азовского моря и нарушению свободы судоходства", - говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

Он выразил благодарность за призыв к введению дополнительных санкций и выразил надежду на их практическую реализацию.

В министерстве иностранных дел России резолюцию Европарламента назвали "примером политической пропаганды".

"Тема Азовского моря - это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", - сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

 

Обострение в Азовском море

Ситуация обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно Норд. В августе у херсонском порту задержали танкер Механик Погодин.

Москва расценила действия Киева как "морской терроризм" и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив в сторону территории Украины.

Киев в ответ обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом украинский МИД говорит, что действия России законны.

Как отмечает помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Россия осматривает иностранные торговые суда, которые движутся в порты Украины, хотя этого никогда не делала ранее.

6 сентября СНБО Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Через два дня стало известно о переброске малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. 11 сентября украинские катера проекта Гюрза-М Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта.

20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и направиись в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

22 сентября Донбасс и Корец прошли вдоль берегов Крыма, в той части, которую Россия считает своей "исключительной экономической зоной". 23 сентября корабли прошли под Керченским мостом, став героями соцсетей и СМИ как в Украине, так и в России.

Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до аннексии Крыма находилась в Новоозерном в заливе Донузлав.

В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.

Кроме того, Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

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