30.05.2018
РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Источник: Корреспондент.net
Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом в среду, 30 мая, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Вместе с тем, лидер РФ не готов ответить на вопрос об объеме транзита через Украину.
По его словам, на данный момент активно обсуждается вопрос строительства Северного потока-2.
"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.
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