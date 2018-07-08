РФ хочет переманить Турцию на свою сторону − США

Источник: Корреспондент.net

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон работает по всем направлениям, чтобы Турция отказалась от идеи приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

"Мы очень против этого (покупки Анкарой С-400 − ред.), потому что это отрицательно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции. Мы не можем одновременно использовать созданную Россией оборонную систему и поставлять F-35 в Турцию. Поэтому мы работаем с Турцией по всем направлениям, чтобы они не размещали эту российскую систему у себя" − отметила Хатчисон в эфире Fox News.

Она также подчеркнула, что США неоднократно на различных уровнях обсуждали покупку Турцией ЗРК С-400.

"Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников", − отметила постпред США.