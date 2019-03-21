РФ и Венгрия согласовали поставки газа без Украины

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Газпрома на встрече в четверг, 21 марта, договорились о поставках российского газа на 2020 год в случае остановки транзит через Украину.

"Сегодня мы с генеральным директором Газпрома заключили соглашение о том, что Газпром обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем", - добавил он.

Министр пояснил, что Венгрия сможет приобрести часть природного газа, необходимого для публичного и промышленного потребления, через Австрию, как было в этом году, емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

Он отметил, что Венгрия имеет в своем распоряжении хранилища газа на 6,3 млрд кубометров.

"Только теперь стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в этом году мы можем хранить достаточно природного газа в этих хранилищах, чтобы гарантировать, что в следующем году будет достаточно для обеспечения Венгрии природным газом", – подчеркнул Сийярто.

Министр также сообщил, что с Газпромом достигнута договоренность о том, что Венгрия будет закупать газ, который будет храниться в интересах обеспечения в следующем году, и компания поставит необходимое количество. "Это означает, что в конце этого года мы можем быть уверены, что безопасность поставок природного газа Венгрии на следующий год будет гарантирована", - сказал Сийярто.