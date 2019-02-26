РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину

Источник: Корреспондент.net

Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как Северный поток - 1. "Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.

По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

Новак подчернул, что реализация новых газотранспортных систем - Турецкого потока, Северного потока - 2, основана на самых современных технологиях, которые используются в этой области. "Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - отметил он.

"Какой смысл использовать Жигули, если у вас есть современный автомобиль, Лада например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", - сказал министр.

Как сообщалось, Россия построила половину Северного потока-2. Уже уложено более 600 километров газопровода из 1200 запланированных. Две ветки должны быть построены до конца года.

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.