03.12.2018
РФ не ответила ЕСПЧ на запрос о моряках
Источник: Корреспондент.net
Европейский суд по правам человека по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках.
"Суд еще не получил ответов от российского правительства", - сообщили в ЕСПЧ в ответ на вопрос о том, предоставила ли РФ информацию о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических оснований их содержания, места их содержания, причиненных ранений и оказанной медицинской помощи.
В суде порекомендовали повторно обратиться за информацией во вторник.
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