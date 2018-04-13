РФ не сможет обойтись без ГТС Украины – Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года. Об этом в пятницу, 13 апреля, в интервью журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу еще раз отметить: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе", - сказал президент.

Как известно, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Порошенко отметил, что Украина готова транспортировать до 150 миллиардов кубов газа в год по своей территории.

Также глава государства уверен, что Украина получит 4,6 миллиарда кубов от Газпрома по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Я хочу подчеркнуть и успокоить всех украинцев: каждый доллар с решения о $4,6 млрд Украина получит. Я в этом абсолютно уверен как президент. Мы координируем действия наших юристов, и у меня не возникает никаких сомнений в связи с этим", - сказал он.

Он также напомнил, что каждый день задержки выплаты Газпромом долга по решению Стокгольмского арбитража увеличивает сумму, которую должна выплатить российская компания "минимум на $0,5 млн в день".