РФ объявила об успешном испытании Су-57 в Сирии

Источник: Корреспондент.net

В Минобороны РФ подтвердили, что два истребителя пятого поколения Су-57 были в Сирии. Об этом в четверг, 1 марта, заявил министр обороны РФ армии Сергей Шойгу.

Шойгу также сказал, что был удивлен, что это заметили, поскольку истребители находились в этой стране только два дня.

"За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых", - рассказал министр, добавив, что истребители сопровождали самолеты-лаборатории, которые отслеживали все параметры работы оружия.

"Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад", - также отметил Шойгу, высказав надежду, что в этом году будет завершен полный цикл испытаний, что станет "еще одним сюрпризом для наших коллег".

В тоже время он опроверг, что на появившихся в иностранных СМИ фотографиях действительно были запечатлены российские Су-57 в Сирии.

"Все самолеты были в укрытиях все это время", - объяснил Шойгу, добавив, что эти самолеты никогда не стояли вместе.

Ранее в Израиле сообщили, что сфотографировал российские Су-57 в Сирии.