РФ подписала договор о прокладке "Турецкого потока" до границ ЕС
Источник: DW
Российская энергетическая корпорация "Газпром" и Анкара в субботу, 26 мая, подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.
Кроме того, дочерняя компания "Газпром экспорт" урегулировала с турецкой энергокорпорацией Botas арбитражный спор. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось разрешить во внесудебном порядке.
Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 млрд кубометров газа в год.