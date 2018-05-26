РФ подписала договор о прокладке "Турецкого потока" до границ ЕС

Состав губернаторов в Армении должен полностью изменится, заявил премьер страны Никол Пашинян. Он также пообещал содействие СНБ в поимке преступников, если таковых выявят в правительстве страны.

"У нас разногласия не с россиянами, а с российскими властями", - процитировал Терезу Мэй ее пресс-секретарь.

Ровно через неделю после открытия посольства США в Иерусалиме аналогичный шаг совершил Парагвай. Он стал уже второй страной, последовавшей за Вашингтоном.

В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.

В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути.

Павел Шаройко признан виновным в создании агентурной сети на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде многолетнего срока лишения свободы.

Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде.

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Стороны не сумели провести подготовительные работы между двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита.

Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.

Через восточные регионы ФРГ в направлении стран Балтии и Польши движутся две колонны американской военной техники. Переброска осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость".

Компания Nord Stream не собирается менять планы на фоне попыток сорвать строительство нового газопровода. В компании уверены, что прокладка газопровода начнется, как и запланировано, в 2018 году.

Николас Мадуро был переизбран на выборах 20 мая. Главный оппозиционный блок, однако, бойкотировал голосование, и многие страны Латинской Америки не признали итогов выборов.

Глава МВФ не понимает цель этих санкций - направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги.

Нарушение правил стало нормой, заявил президент России на Петербургском экономическом форуме. Его французский коллега призвал Россию к "коллективной игре", опирающейся на "ценности доверия".

Брюссель желает помочь России и Украине заключить соглашение о газовом транзите через украинскую территорию после 2019 года. Украина опасается лишиться миллиардных платежей за транзит.

В Белом доме сообщили, что в Сингапур отправляется команда дипломатов для подготовки саммита США и КНДР.

80-летний голливудский актер Морган Фримен отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, дочерняя компания "Газпром экспорт" урегулировала с турецкой энергокорпорацией Botas арбитражный спор. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось разрешить во внесудебном порядке.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - пояснили в пресс-службе корпорации.

Российская энергетическая корпорация "Газпром" и Анкара в субботу, 26 мая, подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

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