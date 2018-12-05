05.12.2018
РФ пообещала пустить консулов к морякам - Климкин
Источник: Корреспондент.net
Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к захваченным украинским морякам.
Он также отметил, что украинский МИД делаем все возможное, чтобы ускорить встречу с моряками.
"Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ все же официально сообщило, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - написал Климкин.
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