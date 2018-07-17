РФ предложила мировое соглашение в газовом споре

Источник: Корреспондент.net

Во вторник, 17 июля, на переговорах в Берлине обсуждалось мировое соглашение Газпрома с Нафтогазом как один из вариантов, но решений нет. об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это один из вариантов урегулирования отношений. Никаких решений по этому вопросу не принято. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре", - сказал он.

По его словам, на переговорах он также ставил вопрос о прекращении попыток Киева взыскать с Газпрома $2,6 млрд до окончательного разрешения спора. "В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся, в том числе, и добровольной приостановки ареста имущества до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда. Мы, безусловно, заинтересованы в таком решении вопроса. Это бы носило конструктивный характер, и такой вариант решения вопроса мог бы быть более оптимальным с точки зрения сроков", - отметил Новак.

"Но не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда. Мы заинтересованы и в таком решении вопроса. Это бы носило конструктивный характер", - добавил министр.

"Мы готовы продлить действующий контракт. Готовы рассматривать, в том числе, и предложения по заключению нового контракта. Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция - мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений. Потому что это коммерческие контракты, которые реализуют в первую очередь коммерческие организации, поэтому они должны быть взаимовыгодными и условия должны быть выгодны как поставщикам, так и потребителям, а также тем, кто оказывает услуги по транзиту газа европейским потребителям", - подчеркнул он.

Глава Минэнерго РФ также сообщил: "Мы обсудили также те изменения, которые есть сегодня в европейском законодательстве. Европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины. Это тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года".

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович отметил, что Россия и Украина признают необходимость нового типа контрактов на транзит газа и должны будут соответствовать европейскому законодательству.