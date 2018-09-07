РФ пыталась перехватить спутниковые данные - Париж
Источник: Корреспондент.net
Около года назад российский спутник чересчур приблизился к французскому и попытался перехватить данные. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Bloomberg.
"Кто угодно бы подумал, что это попытка перехватить наши сообщения", - заявила Парли.
По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.
"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - заявила Парли.
Глава Минобороны Франции отметила, что произошедшее - "не только недружественный шаг, но и акт шпионажа". Министр считает, что такие действия России - часть новой военной гонки в космосе, в которую вовлечены также США и Китай.
"Мы точно знаем, что другие космические державы доставляют на орбиту некие занятные объекты, тестируют потенциально боевые системы, проводят маневры, которые не оставляют сомнений в агрессивности мотивов", - заявила она.
Глава Минобороны подчеркнула, что ставки высоки и абсолютный приоритет в данном случае - создание собственной независимой инфраструктуры.