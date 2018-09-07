РФ пыталась перехватить спутниковые данные - Париж

По ее словам, российская сторона пыталась завладеть данными в 2017 году, когда ее космический аппарат Луч приблизился к спутнику Athena-Fidus на минимальное расстояние. Инцидент произошел на высоте около 36 тысяч километров.

"Кто угодно бы подумал, что это попытка перехватить наши сообщения", - заявила Парли.

По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.

"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - заявила Парли.

Глава Минобороны Франции отметила, что произошедшее - "не только недружественный шаг, но и акт шпионажа". Министр считает, что такие действия России - часть новой военной гонки в космосе, в которую вовлечены также США и Китай.

"Мы точно знаем, что другие космические державы доставляют на орбиту некие занятные объекты, тестируют потенциально боевые системы, проводят маневры, которые не оставляют сомнений в агрессивности мотивов", - заявила она.

Глава Минобороны подчеркнула, что ставки высоки и абсолютный приоритет в данном случае - создание собственной независимой инфраструктуры.