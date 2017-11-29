РФ винит Беларусь в поставках украинского сыра

Источник: Корреспондент.net

Россельхознадзор не исключает легализации украинского сыра через Беларусь при незаконном ввозе в РФ.

Как отмечается, в 2017 году Россельхознадзор неоднократно выявлял факты ввоза животноводческой продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

В частности, только в одном пункте принятия предварительных уведомлений на границе с Беларусью в октябре зафиксировали ввоз 75 партий белково-жирового (растительно-жирового) продукта на 1,49 тысячи тонн. В том числе 24 партии весом 484 тонны, предположительно, из Македонии; 4 партии общим весом более 80 тонн, предположительно, из Сан-Марино; 5 партий на 100 тонн, вероятно, из Ирана.

"По результатам получения официального ответа от ветеринарных служб Македонии, Ирана и Сан-Марино установлено, что указанная продукция в адрес упомянутых в сопроводительных документах получателей не отгружалась. Учитывая результаты расследования Россельхознадзор не исключает вероятности легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь", - говорится в сообщении.