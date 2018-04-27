РФ вытеснила из Крыма 10% крымских татар - Меджлис

Источник: Корреспондент.net

Российские спецслужбы вытеснили с аннексированного украинского полуострова около 10% крымских татар. Об этом заявил в пятницу, 27 апреля, член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев.

По его словам, около 10% коренного народа были вытеснены с территории полуострова, что является "мягкой, но успешной, с их стороны, формой полной депортации нашего народа и стремлением к его уничтожению".

"Если в 1944 году народ депортировали за считанные часы, погрузили в вагоны и вывезли в жаркие степи Узбекистана, холодные зоны Сибири и Урала, то сейчас какая-то гибридная форма сводится к тому, что они с одной стороны строят мечети, с другой - преследуют верующих мусульман, которых уже десятками сажают в тюрьмы, лишая их кормильцев семьи. Причем, осуждают их за абсолютно надуманными делами", - отметил Шевкиев.