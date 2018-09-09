РФ заблокировала азовские порты, а украинские власти бездействуют, - СМИ

Источник: Українські новини

Азовское море становится непроходным для украинских судов. Всего "под колпак" россиян попало уже более сотни судов, как украинских, так и иностранных. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные внесли азовский маршрут в черный список.

"Речь идет о настоящем блокировании судоходства, так как досмотры длятся очень долго, а грузы простаивают сутками, что влетает владельцам в копеечку, - говорит в комментарии "Стране" экономист Алексей Кущ.

По данным Мининфраструктуры, час простоя среднестатистического судна стоит от 5 тыс. долларов, а всего с начала конфликта убытки составили 500 млн. грн.

В Администрации морских портов отчитались: за 7 месяцев этого года Бердянский порт сократил грузооборот на 22% (до 1,1 млн.т), а Мариупольский - на 11,5% (до 3,5 млн.т). Причем, как говорит аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов, отрицательная динамика нарастает. "К примеру, по Бердянску в июне падение составляло 18%. Но прессинг усилился, и в июле мы увидели уже минус 22%", - говорит он. И ситуация с каждым днем только накаляется. По прогнозам экспертов, в итоговых цифрах за 9 месяцев мы увидим еще более существенное снижение грузоперевозок - до 30%.

Как рассказал изданию экс-замминистра транспорта Александр Кава, с азовских портов, в частности, уходят их ключевые клиенты - металлурги и зернотрейдеры.

Однако, как пишет издание, больше всего в этой ситуации удивляет реакция украинских властей, точнее, ее отсутствие. Если не брать во внимание предложение министра транспорта в "отместку за Азов" прекратить пассажирское сообщение с Россией, для решения проблемы фактически ничего не делается. "Идет война в Facebook, но на самом деле ничего не делается. Хотя по-хорошему нужно уже давно было садиться за стол переговоров", - говорит Кава.

Впрочем, аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов считает, что власти загоняют конфликт в глухой угол не случайно. "Чувствуется договорняк. Вместо того, чтобы более жестко реагировать наши просто ничего не делают. С правовой точки зрения, нарушения налицо: граница - 12 миль в море, россияне иногда подходят на 3 км. Хотя бы ноту протеста запустили. Но ничего подобного нет. И это, как минимум, странно", - прокомментировал эксперт "Стране".