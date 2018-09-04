РФ заявила о вмешательстве в выборы со стороны США

Источник: Корреспондент.net

Россия фиксирует попытки вмешательства в выборы со стороны США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, сообщает ТАСС во вторник, 4 сентября.

"Разумеется", – ответил он на вопрос журналистов, фиксируются ли американские попытки вмешаться в выборы в РФ.

Нестеренко назвал электоральный суверенитет "принципом, который используется всеми цивилизованными государствами".

Дипломат предупредил, что Россия будет информировать США о том, что "действия их информационных средств позволяют говорить о том, что они близки к нарушению российского законодательства".

По словам Нестеренко, американские средства массовой информации "находятся в миллиметре" от нарушения.

Как сообщает РИА Новости, прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили американскую компанию Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что "десятки специализированных YouTube-каналов" массово призывают нарушать российское законодательство.

"Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", - объяснил Субботин.

По его словам, в Google направлено соответствующее письмо.

"Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ", - добавил Субботин.

В ЦИК и Роскомнадзоре сообщили, что Google пока не ответил на письма. При этом в надзорном ведомстве уточнили, что отсутствие реакции будет рассматриваться как вмешательство в выборы.