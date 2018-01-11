11.01.2018
Рики Мартин женился на своем парне
Источник: Українські новини
Испанский исполнитель Рики Мартин женился на своем парне, художнике Джейване Йосефе.
"Я теперь муж", – заявил певец в комментарии изданию.
Певец рассказал, что большой свадебной церемонии не было, однако через пару месяцев намечается праздничная вечеринка, которая будет длиться три дня.
По словам певца, они принесли брачные обеты, подписали все необходимые документы и заключили брачный договор.
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