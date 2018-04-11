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11.04.2018

Робот или рептилоид? Соцсети о Цукерберге в Сенате

Источник: Корреспондент.net

Основатель Facebook Марк Цукерберг 10 апреля почти пять часов отвечал на вопросы американских сенаторов.

Цукерберга вызвали на соушания в связи с утечкой данных миллионов пользователей соцсети, попавших к компании Cambridge Analytica. 

В сенате США у него также спрашивали о борьбе с "российскими троллями", границах вмешательства в частную жизнь и другие вопросы. 11 апреля Цукерберг отвечал перед конгрессменами.

Корреспондент.net собрал самое интересное из выступления Цукерберга, а также разбирался, почему он "робот, а не рептилоид".

 

Гонка вооружений Faсebook с Россией

"Facebook - компания идеалистов и оптимистов. Мы создали инструмент для общения. Но не смогли защититься от того, чтобы его использовали во вред. Это большая ошибка. Это моя ошибка. Я сожалею. Я создал Facebook, управляю компанией, и я отвечаю за случившееся", - сказал Цукерберг.

Основать Facebook уточнил, что теперь у его компании ест три цели: разобраться, что делала с данными Cambridge Analytica и сколько пользователей это затронуло; проверить другие приложения, которые массово запрашивают данные; предотвратить подобные утечки в будущем.

Сотрудники Facebook ведут настоящую "гонку вооружений" со спонсируемыми Россией группами, которые пытаются эксплуатировать соцсеть с целью влияния на исход голосований и общественное мнение, сказал Цукерберг.

Последней мерой, на которую пошли в Facebook, было внедрение искусственного интеллекта, который способен идентифицировать фальшивые аккаунты, замеченные в попытках влиять на политические настроения, добавил он.

"Так что это - гонка вооружений. Они будут учиться работать лучше, то же самое следует сделать и нам", - заявил Цукерберг.

По его словам, к концу года компания наймет около 20 тысяч новых сотрудников в отдел по обеспечению безопасности.

Цукерберг - рептилоид или робот?

Слушания в сенате США породили массу шуток в социальных сетях. Пользователи вновь задумалис над вопросом, явяется ли Цукерберг человеком.

Все началось с октября прошлого года, когда в Twitter Cyber Violence 18 октября выложили старое видео с фрагментом выступления Марка Цукерберга, в котором тот делает смешную оговорку.

"Но это будет вас беспокоить, потому что вы люди. И я был человеком. Я и есть человек. Все еще. Я просто говорил о себе в прошлом, а не о том, что я не человек", - сказал Цукерберг.

Еще одно "подтверждение" пользователи нашли в ролике про "умный дом", который Цукерберг показал в конце 2016 года, есть такая сцена: глава соцсети достает из тостера готовый тост и ест его. 

"Цукерберг достает один тост из тостера, и на его тарелке оказывается два кусочка хлеба. Да, даже чтобы съесть тост, Цукербергу понадобилось несколько дублей", - писал об этом эпизоде The Poke.

Комментаторы отмечали, что он ест хлеб с неправильной стороны и не закрывает рот, когда жует.

Цукерберг весь 2017 год путешествовал по территории США. Он встречался с разными людьми и рассказывал об этом в Facebook.

Некоторые пользователи уверены, что Цукерберг просто пытается казаться человеком. От его имени они попробовали написать посты.

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