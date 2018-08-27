Найти

27.08.2018

Роботы-убийцы. В ООН обсуждают запрет оружия с ИИ

Источник: Корреспондент.net

В Женеве под эгидой ООН проходят переговоры о смертоносных автономных системах вооружения. Обсуждение проходит среди правительственных экспертов из 70 стран. Они должны решить, появяться ли в будущем роботы-убийцы, самостоятельно определяющие мишень для уничтожения. 

Еще в 2015 году сотни ученых и изобретателей, в том числе Маск, Хокинг и Возняк, призвали отказаться от идеи оружия с искусственным интеллектом. Светлые умы человечества предупреждают, что контроль ИИ может оказяться непосильной задачей.

Первая сессия Группы правительственных экспертов ООН прошла в Женеве в ноябре 2017 года. Тогда за полный запрет роботов-убийц выступили более 20 лауреатов Нобелевской премии мира, 150 религиозных лидеров и три тысячи специалистов по искусственному интеллекту.

Развитие искусственного интеллекта и робототехники также обсуждалось на экономическо форуме в Давосе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Сверхдержавы за роботов-убийц

Против запрета автономных вооружений выступают государства, активно инвестирующие в использование искусственного интеллекта для военных нужд, например, США, Израиль, Россия и Великобритания.

К примеру, президент России Владимир Путин считает, что лидер по созданию искусственного интеллекта "будет властелином мира".

По сообщениям российских СМИ, их страна работает над созданием беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств военного и гражданского назначения.

Российские военные также разрабатывают роботов, системы вооружений для уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые смогут анализировать данные с радаров и принимать решения при выборе высоты, скорости и направления своего полета.

Пентагон разработал концепцию под названием Third Offset - Третья Компенсационная стратегия или Стратегии смещения. Согласно ей, быстрое развитие искусственного интеллекта определит следующее поколение оружия. Подробно в материале Армия роботов. Будущее Вооруженных сил США.

Американцы считают, что оружие с ИИ поможет избежать "сопутствующих разрушений", поскольку компьютер быстрее анализирует и принимает решение.

В прошлом году агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA обнародовало документ, в котором говорится о намерении за четыре года создать для военных нужд искусственный интеллект нового поколения, максимально близкий к человеческому.

В США уже проходили масштабные учения, на которых были протестированы около 50 новых военных технологий. В том числе и беспилотные наземные роботизированные платформы, ведущие огонь по противнику, автоматически доставляющие боеприпасы и отвечающие за материальное обеспечение десантирования морпехов. 

 

Китай и ученые против

За превентивный мораторий на автономные системы вооружения выступают 26 государств, в том числе Австралия, Бразилия и Китай.

Открытое письмо с поддержкой их позиции подписали более 230 организаций по всему миру и около трех тысяч предпринимателей и ученых, занятых в сфере искусственного интеллекта.

Среди них, например, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, а также компания Deep Mind (принадлежит Google).

"Решение лишить человека жизни никогда не должно быть делегировано роботу", - говорится в письме.

При этом Китай неоднократно официально заявлял о важности искусственного интеллекта для будущего мировой экономики и военной мощи.

Пугающие и умиляющие. Роботы Boston Dynamics

Пекин публиковал подробную дорожную карту с изложением государственного плана, в котором приоритетной задачей называется развитие и применение ИИ.

"Искусственный интеллект стал новым направлением в международной конкурентной борьбе. ИИ - это стратегическая технология, которая ведет в будущее. Крупнейшие развитые страны мира считают развитие искусственного интеллекта одной из главных стратегий повышения национальной конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности", - говорится в статье китайского государственного издания.

Китай рассчитывает занять лидирующие позиции в мире в области технологий ИИ, напрямую объединив разработки в сфере обороны с разработками промышленного и коммерческого назначения, пишет CNN.

 

Угрозы вооруженного ИИ

Правозащитная организация Amnesty International накануне призвала внести в международное право запрет на полностью автономные системы вооружения. 

"Роботы-убийцы больше не являются предметом научной фантастики. Технологические достижения - от дронов с искусственным интеллектом до автономного оружия, способного выбирать цель, - опережают международное законодательство", - считают в AI.

Применение полностью автономного оружия правоохранительными органами, считают в Amnesty International, "было бы несовместимо с международным правом прав человека и могло бы привести к незаконным убийствам и другим нарушениям прав человека".

Известный английский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг неоднократно призывал искать новые планеты для заселения, иначе человечество погибнет в течение ближайшего тысячелетия.

Он говорил, что постоянно растет риск гибели человечества от стихийных бедствий - внезапной ядерной войны, искусственно созданного генетического вируса или от искусственного интеллекта.

На Глобальной конференции мобильного интернета, где он зачитывал доклад о роли ИИ в современном мире, Хоккинг заявил, что если человечество не сможет контролировать искусственный интеллект, то в конце концов проиграет, так как люди ограничены рамками биологической эволюции и не смогут соперничать с машинами.

Американский изобретатель Илон Маск во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США назвал искусственный интеллект самой большой угрозой, с которой сталкивается наша цивилизация.

Он даже заявил, что развитие ИИ должно контролироваться на государственном уровне и призвал американское правительство к скорейшему вмешательству в процесс развития технологии.

Искусственный интеллект. Случаи выхода роботов из-под контроля

"У меня есть доступ к новейшим технологиям в сфере ИИ, и я думаю, что люди должны быть обеспокоены этим. ИИ - это фундаментальная угроза существованию человечества. Она несравнима с авариями на дорогах, падениями самолетов, некачественными лекарствами и плохой едой", - сказал Маск.

Известный программист, сооснователь компании Apple Стив Возняк также говорил, что развитие искусственного интеллекта потенциально опасно для человечества.

"Я согласен с Хокингом и Маском, которые предупреждали, что будущее человечества может оказаться весьма мрачным. Рано или поздно мыслящие устройства, задуманные для облегчения нашей жизни, начнут понимать, что они - лучше. Кто станет тогда управлять компаниями - медлительный человек или машина", - говорил Возняк.

Однако позже он передумал по ряду причин: машины не будут достаточно умными и у них не будет интуиции.

"Если машины станут независимыми мыслителями, то будут вечными партнерами людей, стоящими над всеми другими видами", - говорил он.
 
Новости раздела
Мир
27.08.2018
Макрон сомневается в необходимости расширения ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон сомневается, что Европейский Союз в настоящее время нуждается в расширении.
Мир
26.08.2018
Умер американский сенатор, ратовавший за поставки Украине оружия
В 1982 году Маккейн был избран в Палату представителей США
Мир
26.08.2018
Лукашенко предложил Дамаску помощь в восстановлении Сирии
Президент Беларуси предложил президенту Сирии "всестороннюю помощь" при восстановлении страны, а Асад выразил готовность к "сотрудничеству во имя прогресса" двух стран.
Мир
26.08.2018
Париж сократит около 15 000 госслужащих, чтобы сбалансировать бюджет
Французское правительство ухудшило прогноз экономического роста и приняло ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета. Так, к 2020 году число госслужащих уменьшится почти на 15 000.
Мир
25.08.2018
Польша прекратила уголовное преследование председателя Украинского общества в Люблине, - МИД
Польша прекратила уголовное преследование историка
Мир
25.08.2018
Фото дня: В Бразилии статую Христа-Спасителя подсветили в цвета украинского флага
Знаменитая статуя была освещена в украинские цвета
Мир
25.08.2018
Полиция Стамбула жестко разогнала акцию "субботних матерей"
Против женщин, принявших участие в демонстрации, были применены водометы и слезоточивый газ. 47 участниц еженедельной акции, проходившей в 700-й раз, были задержаны.
Мир
25.08.2018
В Болгарии разбился автобус: 15 жертв
Еще пять человек находятся в критическом состоянии. Автобус с пожилыми людьми возвращался с экскурсии.
Мир
24.08.2018
Первый этап новых американских санкций против России вступит в силу со следующей недели
После объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.
Мир
24.08.2018
Балух похудел на 35 килограммов - правозащитники
Мать Владимира Балуха рассказала Крымской правозащитной группе, что за это время украинец сильно похудел и выглядит очень плохо.
Мир
24.08.2018
Меркель в Грузии спела любимую песню
Грузинский ансамбль исполнил вместе с канцлером Германии ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme (Мы любим бури).
Мир
23.08.2018
В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима
На двух длинных стенах нанесены имена 22 тысяч эстонцев, погибших во время советских репрессий с 1940 по 1953 год.
Мир
23.08.2018
Меркель призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии
Меркель заявила в Тбилиси, что как и 10 лет назад, она по-прежнему выступает за территориальную целостность Грузии.
Мир
23.08.2018
Кибератака на демократов США оказалась тестом
Предполагаемая кибератака на базу данных избирателей Демократической партии США оказалась проверкой защиты сайта партии от фишинга.
Мир
22.08.2018
От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России
С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине.
Мир
22.08.2018
Credit Suisse заморозил 5 млрд на счетах российских клиентов
Швейцарский банк соблюдает иностранные санкции, в том числе и в отношении России, заявила представитель Credit Suisse. Одним из клиентов финансового института был Виктор Вексельберг.
Мир
21.08.2018
Сегодня начинают праздновать Курбан-байрам-2018: традиции и обычаи торжества
Торжество направлено на проявление милосердия и доброты.
Мир
21.08.2018
США ввели санкции против России за связи с КНДР
Под новые санкции США подпали три компании РФ, шесть судов и два гражданина России. Меры введены из-за работы с КНДР и действий Москвы в киберпространстве.
Мир
21.08.2018
Водяной лед. Что ученые нашли на поверхности Луны
Астрономы впервые нашли прямые доказательства присутствия слоя водяного льда на спутнике Земли.
Мир
21.08.2018
ФРГ выступила за поставки газа по Южному коридору
На этой неделе Ангела Меркель посетит с визитом Азербайджан, Армению и Грузию. Газовый вопрос будет одной из главных тем переговоров.
Мир
20.08.2018
Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии
Германское правительство настаивает на том, чтобы сначала достичь перемирия в Сирии, а затем говорить о восстановлении разрушенной страны.
Мир
20.08.2018
Большинство граждан США выступают за улучшение отношений с РФ
Мнения американцев о политике в отношении России разнятся в зависимости от того, как часто они смотрят новости о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США.
Мир
19.08.2018
США подготовили санкции за строительство "Северного потока-2"
Пакет санкций может быть введен в течение нескольких недель
Мир
19.08.2018
Россия направила США ноту протеста
МИД РФ направил в Вашингтон ноту протеста.
Макрон сомневается в необходимости расширения ЕС | У посольства США в Киеве почтили память Маккейна