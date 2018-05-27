27.05.2018
Роналду намекнул на возможный уход из "Реала" после победы в финале Лиги чемпионов
Источник: Українські новини
Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду после победного финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля намекнул на свой уход из королевского клуба.
"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.
Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.
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