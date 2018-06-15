Роналду забил на четвертом чемпионате мира подряд

Источник: Корреспондент.net

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 против Испании.

Роналду на четвертой минуте реализовал пенальти, который сам и заработал после фола Начо.

Таким образом, Роналду забил на четвертом чемпионате мира подряд, хотя при этом этого его лишь четвертый гол на ЧМ. На турнирах в 2006-м, 2010-м и 2014-м португалец забивал по одному голу на каждом.

До Роналду на разных четырех чемпионатах мира удавалось забивать Уве Зеелеру, Пеле и Мирославу Клозе.