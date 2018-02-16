Roshen торгует с самопровозглашенным Приднестровьем в обход Молдовы, - СМИ

Источник: Українські новини

Кондитерская корпорация президента Украины Петра Порошенко "Рошен" продает свой товар приднестровской компании "Шериф", владелец которой считается главным бенефициаром существования так называемой Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova.

Журналисты RISE Moldova выяснили, что с тех пор как власти Украины ввели ограничения на торговлю с оккупированными Крымом и Донбассом, около 300 украинских компаний переключились на западных сепаратистов и наторговали с так называемой Приднестровской Молдавской Республикой более чем на 100 миллионов долларов.

В частности, Roshen с 2014 года по первую половину 2017 года наторговал с "Шерифом" на 3 миллиона долларов.

Журналисты показали выписку из таможенной базы данных Украины, доказывающую факт июльского экспорта фирмы "Рошен" в Приднестровье.

"Таких сделок между компаниями украинского президента и приднестровского олигарха – сотни", - отмечают они.

"Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе товаров "Рошен" в Республике Молдова", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что хоть "власти" Приднестровья и заявляют о торговой блокаде региона Киевом и Кишиневом, якобы активизировавшейся в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины, "Шериф" сохранила позицию крупнейшего импортера украинских товаров в самопровозглашенную республику. Более того, за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украино-приднестровского импорта выросла в разы.

Журналисты RISE Moldova, проанализировав более полумиллиона экспортных операций из Украины, составили топ-20 крупнейших торговых партнеров "Шерифа" в период 2016 и первой половины 2017 года.

"Даже за этот, сравнительно короткий, период, в первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как "Кока-кола" и "Нестле", - говорится в статье.