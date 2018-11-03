России передали список украинцев на выдачу Турции

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице Петра Порошенко в Facebook.

В частности, Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских заключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил турецкий лидер.