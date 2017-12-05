России запретили принимать участие в следующих Олимпийских играх

Источник: Українські новини

еждународный олимпийский комитет запретил России принимать участие на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в начале следующего года.

Решением Международного олимпийского комитета было установлено, что российским спортсменам, которые выступали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году будет запрещено выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане, которые начнутся через 66 дней, 9 февраля, и продлятся до 25 февраля.

Также МОК постановил, что России необходимо вложить 15 миллионов долларов в развитие независимой системы допинг-контроля.

Однако российским спортсменам был брошен спасательный круг со стороны МОК, который решил, что спортсмены из России (которые не участвовали в играх в Сочи) смогут выступать под нейтральным (олимпийским) флагом. Команда будет называться "Олимпийские спортсмены из России".

Виталию Мутко, тогдашнему министру спорта, а теперь и заместителю премьер-министра России, будет запрещено посещать следующие Олимпийские игры. Это также касается другие чиновников, которые были замешаны в допинговом скандале.