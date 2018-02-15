Российская армия может отказаться от смартфонов

Источник: DW

Министерство обороны России планирует ввести ограничения на использование современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений).

Вместо смартфонов всем российским военнослужащим, в том числе руководящих звеньев, будет предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к Генштабу вооруженных сил РФ.

По словам собеседников издания, новые меры могут начать действовать уже с 1 марта. Они призваны усилить борьбу с утечками информации, в том числе в СМИ. Данный вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны.

Борьба с утечкой информации

Список мобильных устройств, рекомендованных к использованию в армии, насчитывает всего 11 моделей Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 до 2 313 рублей. В них отсутствует навигация по GPS/GLONASS и нет встроенной фото- или видеокамеры.

Военные источники "Коммерсанта" объясняют нововведение тем, что в последние годы Минобороны испытывало много проблем из-за утечки информации. Например, во время операции по аннексии Крыма к России в 2014 году ее участники делали памятные фотографии на бывших объектах украинских вооруженных сил, которые потом просачивались в интернет и использовались на Западе против России.

Только 13 февраля газета "Известия" сообщила, что военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано отказаться от использования социальных сетей, таких как "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook. Сообщалось также, что Минобороны РФ решило отказаться от Windows и перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему.