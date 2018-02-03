Российский издатель объявил себя спонсором кампании Собчак

"Я знаю Ксению уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий нашего медиа-холдинга. Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие", - сообщил Федотов в субботу, 3 февраля, в интервью изданию Forbes, которое входит в его медиа-группу. "Я - Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании", - уточнил он.

Медиа-группа издает в России журналы Forbes, GEO, SNC, L'Officiel и несколько других изданий. Есть у нее бизнес и в Германии: там ACMG выпускает немецкие версии L`Officiel Hommes и L’Officiel. Именно Федотов в 2015 году приобрел издательский дом Axel Springer Russia, в который входил российский Forbes и другие журналы. Axel Springer SE вынуждена была покинуть российский рынок из-за изменений в законодательстве, не разрешающих иностранцам владеть контрольным пакетом российских СМИ.

В конце декабря Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) позволила журналистке Ксении Собчак участвовать в президентских выборах и начать сбор подписей в ее поддержку. Сторонники недопущенного до выборов оппозиционера Алексея Навального считают, что тем самым Собчак играет на руку Кремлю, поскольку ее участие придает выборам дополнительную легитимность.

Собчак является главным редактором русской версии журнала L'Officiel. "В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал l'Officiel, либо возглавит нашу страну", - говорится в совместном заявлении Собчак и Федотова, сделанном в октябре.