Российский МИД обвинил Евросоюз в "визовом геноциде" крымчан
Источник: Українські новини
30.05.2017
Замглавы МИД России Алексей Мешков обвинил Евросоюз в "визовом геноциде" относительно жителей Крыма, которые должны получать визы только в дипломатических учреждениях на территории Украины.
По его словам, Россия поднимает вопрос визовых ограничений для жителей Крыма практически на всех встречах с представителями Евросоюза, пишет РИА Новости.
"У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему - прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе", - сказал он в ходе выступления в Общественной палате России.
Дипломат подчеркнул, что Москва ведет "тяжелые бои" с Брюсселем на эту тему.
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