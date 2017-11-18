Российский президент приехал в Крым
Источник: Корреспондент.net
Президент Российской Федарации Владимир Путин в субботу, 18 ноября, приехал в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, российский президент примет участие в церемонии открытия памятника российскому царю Александру III.
"После завершения церемонии открытия президент кратко пообщался с местными жителями и молодежью", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что памятник подарен Союзом художников России. Автор композиции - скульптор, глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук. Монумент изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч; позади него - горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.