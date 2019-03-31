Российским СМИ не дали снимать украинские выборы в Минске
Источник: Корреспондент.net
Члены избирательной комиссии в столице Беларуси, Минске, решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ.
По данным издания, корреспонденты российских агентств ТАСС, РИА-Новости, телеканалов Рен-ТВ и НТВ снимали только на улице, за забором посольства. В том числе они опрашивали граждан Украины.
На территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые должны быть отнесены к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.
"Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка", - отметил посол Украины в Минске Игорь Кизим.