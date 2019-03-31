Российским СМИ не дали снимать украинские выборы в Минске

Источник: Корреспондент.net

Члены избирательной комиссии в столице Беларуси, Минске, решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ.

По данным издания, корреспонденты российских агентств ТАСС, РИА-Новости, телеканалов Рен-ТВ и НТВ снимали только на улице, за забором посольства. В том числе они опрашивали граждан Украины.

При этом участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.