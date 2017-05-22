Российского политтехнолога выдворили из Украины

Источник: КорреспонденТ.net

О выдворении из страны российского политтехнолога Игоря Шувалова сообщил на своей странице советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой – Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет", – написал нардеп.

Он пояснил, что по оперативным данным антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации.

"В частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году, и спланированной акции "Небесная сотня", – пояснил нардеп.

По словам политика, Шувалов также был причастен к широкомасштабной акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине и активно участвует в "проекте продвижения России как единого потомка "страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне" (а не во Второй мировой)".

Геращенко подчеркнул, что впервые, по решению СБУ под давлением Александра Турчинова и Арсена Авакова выдворила Шувалова из Украины в марте 2014 года, однако "под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко, это решение было отменено".