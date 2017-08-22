22.08.2017
Россия готовит ответные меры на новые санкции США
Источник: КорреспонденТ.net
МИД России готовит ответные меры после того, как Минфин США включил четырех россиян в санкционные списки по КНДР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи", – отметил Рябков.
По его словам, "Россия всегда выступала за решение разногласий путем диалога, а язык санкций для Москвы неприемлем".
"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – заявил замглавы МИД России.
Новости раздела
Мир
22.08.2017
В Германии изъяли экстази в виде головы Трампа
Пять тысяч таблеток обнаружила полиция Германии.
Мир
21.08.2017
Найдено тело журналистки с частной подводной лодки
Пропавшую журналистку нашли в территориальных водах Дании.
Мир
21.08.2017
К нам едет Пентагон. Что означает визит Мэттиса
Приезд главы Минобороны США в Киев: символический жест или перспективы для Донбасса?
Мир
21.08.2017
Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
Предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября
Мир
21.08.2017
В Варшаве умер известный польский писатель и сценарист Януш Гловацкий
Мировую мировую известность Гловацкий получил благодаря театральным пьесам
Мир
20.08.2017
Трамп выступит с обращением к народу и военным США
Американский лидер сделает объявление по ситуации в Афганистане и Южной Азии.
Мир
20.08.2017
Эрдоган – главе МИД Германии: Знай свое место
Президент Турции в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
Мир
20.08.2017
Fitch повысило рейтинг Греции
Эксперты Fitch Ratings такой шаг объясняют постоянным экономическим ростом Греции.