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22.08.2017

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

Источник: КорреспонденТ.net

МИД России готовит ответные меры после того, как Минфин США включил четырех россиян в санкционные списки по КНДР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает пресс-служба ведомства.
  
"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи", – отметил Рябков.
 
По его словам, "Россия всегда выступала за решение разногласий путем диалога, а язык санкций для Москвы неприемлем".
 
"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – заявил замглавы МИД России.
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