Россия и Армения намерены расширить сотрудничество

Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении, "удастся не только сохранить, но и приумножить". Он напомнил, что Москва является ведущим торгово-экономическим партнером Еревана, на ее долю приходится более 25 процентов товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35 процентов всех инвестиций в экономику этой страны.

Пашинян в свою очередь заявил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность отношений между двумя странами. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией в военно-технической отрасли.

Никола Пашинян стал премьер-министром Армении. 8 мая в результате массовых протестов, приведших к отставке Сержа Саргсяна с поста главы правительства. Протесты начались 13 апреля после избрания бывшего президента страны Саргсяна премьер-министром. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления в республике с президентской на парламентскую.