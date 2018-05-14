Россия и Армения намерены расширить сотрудничество
Источник: DW
Москва и Ереван намерены сохранить высокий уровень сотрудничества между двумя странами и после политических изменений, произошедших в Армении. Об этом было заявлено на прошедшей в понедельник, 14 мая, в Сочи в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета встрече президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Пашинян в свою очередь заявил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность отношений между двумя странами. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией в военно-технической отрасли.
Никола Пашинян стал премьер-министром Армении. 8 мая в результате массовых протестов, приведших к отставке Сержа Саргсяна с поста главы правительства. Протесты начались 13 апреля после избрания бывшего президента страны Саргсяна премьер-министром. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления в республике с президентской на парламентскую.