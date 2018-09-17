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17.09.2018

Россия и Турция договорились о стабилизации обстановки в Идлибе

Источник: Корреспондент.net

Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом было объявлено в понедельник, 17 сентября, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и  его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Буферную зону, которую планируется установить к 15 октября, будут патрулировать турецкие подразделения и российская военная полиция.

К 10 октября оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения и боевики, в том числе террористы "Джабхат ан-Нусры".

Оппозиция останется на своих позициях

"Отряды сирийской оппозиции останутся на своих позициях в Идлибе. При этом Турция добьется того, чтобы оппозиция не действовала в районах, где находятся радикальные группы", - заверил Эрдоган.

По его словам, в результате договоренностей удалось предотвратить крупный гуманитарный кризис в регионе.

Минобороны РФ: Военной операции не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя итоги переговоров, сообщил журналистам, что военной операции в Идлибе проводиться не будет.

По окончании встречи Эрдогана и Путина Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации. В ближайшие часы его положения будут согласованы с властями Сирии.

Перед началом переговоров в сочинской резиденции Владимира Путина Эрдоган выразил надежду на урегулирование ситуации на северо-западе Сирии. "Совместное заявление после нашей встречи в Сочи будет означать новую надежду для региона", - подчеркнул турецкий лидер. 

Идлиб - последняя провинция Сирии, которую контролируют оппозиционные президенту Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. В провинции проживают почти 3 млн человек. С начала сентября Дамаск готовил здесь крупномасштабное наступление. По мнению международных правозащитных и гуманитарных организаций, эта операция могла иметь катастрофические последствия для жителей региона.

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