Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии

"В декларации 12 пунктов. Наши сотрудники подготовили очень хорошую декларацию, которую подтвердили 3 президента", - сообщил Роухани.

Отмечается, что Иран и Турция заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии.

"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны для борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Роухани.

При этом он назвал "варварским и совершенно незаконным" вмешательство в сирийские дела со стороны США и заявил о том, что "оккупационный режим Израиля, сионисты, должны немедленно покинуть" сирийскую территорию, поскольку они усложняют достижение мира. "Иностранное вмешательство недопустимо, оно усложняет мирное урегулирование", - заявил Роухани, назвав США и Израиль "основоположниками оккупации, терроризма, агрессии, внешнего вмешательства и дискриминации".

В свою очередь, Путин заявил, что имеет "неопровержимые доказательства" того, что "террористы осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия".