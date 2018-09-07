Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии
Источник: Корреспондент.net
Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместную декларацию по итогам саммита по Сирии, который прошел в Тегеране в пятницу, 7 сентября, сообщает Укринформ.
"В декларации 12 пунктов. Наши сотрудники подготовили очень хорошую декларацию, которую подтвердили 3 президента", - сообщил Роухани.
Отмечается, что Иран и Турция заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии.
"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны для борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Роухани.
При этом он назвал "варварским и совершенно незаконным" вмешательство в сирийские дела со стороны США и заявил о том, что "оккупационный режим Израиля, сионисты, должны немедленно покинуть" сирийскую территорию, поскольку они усложняют достижение мира. "Иностранное вмешательство недопустимо, оно усложняет мирное урегулирование", - заявил Роухани, назвав США и Израиль "основоположниками оккупации, терроризма, агрессии, внешнего вмешательства и дискриминации".
В свою очередь, Путин заявил, что имеет "неопровержимые доказательства" того, что "террористы осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия".
Эрдоган в свою очередь также заявил, что "Турция продолжит присутствие в регионе, и не допустит усиления террористических элементов у нее под носом". В поддержке таких организаций он обвинил США.
Он сказал, что Анкара не хочет, "чтобы Идлиб превратился в кровавое море", что 3 страны-гаранты "должны послать международному сообществу мессидж, что они не допустят новых актов насилия и гуманитарной катастрофы" в Идлибе.
В отличие от своих коллег Эрдоган высказал критику в адрес сирийского руководства. "Если не сдержать режим в Сирии, это может привести к новым трагедиям", - сказал он, добавив, что это может привести к усугублению ситуацию и крушению перспектив политического урегулирования.
Следующая встреча будет проведена в России.
Кроме того, в ближайшие дни представители "тройки" намерены провести в Женеве встречу с посланником ООН по Сирии.