25.04.2018
Россия начала производство С-400 для Турции
Источник: DW
Россия начала производство зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции, сообщает РИА "Новости" в среду, 25 апреля, со ссылкой на руководителя государственной оборонной компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева. Первые поставки ЗРК запланированы на 2019 год.
Турция намерена приобрести у РФ четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов, заявил ранее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант". По его словам, сумма контракта составляет 2,5 млн долларов.
Ранее Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил такие меры как попытку шантажа.
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