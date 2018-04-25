Россия начала производство С-400 для Турции

Источник: DW

Россия начала производство зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции, сообщает РИА "Новости" в среду, 25 апреля, со ссылкой на руководителя государственной оборонной компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева. Первые поставки ЗРК запланированы на 2019 год.

Турция намерена приобрести у РФ четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов, заявил ранее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант". По его словам, сумма контракта составляет 2,5 млн долларов.

Ранее Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил такие меры как попытку шантажа.