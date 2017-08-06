Найти

06.08.2017

Россия намерена ответить на санкции США

Источник: КорреспонденТ.net

Россия ответит на недружественные действия США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях. Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества. Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - сказано в сообщении.

Лавров и Тиллерсон в ходе встречи, состоявшейся в Маниле, также обсудили ситуацию вокруг КНДР. В связи с этим российский министр "указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

"Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе в развитие согласованного в июле российско-американо-иорданского меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Лавров акцентировал необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также положений резолюций Совета Безопасности ООН, заложивших основу продвижения политического процесса", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новости раздела
Мир
06.08.2017
Министр иностранных дел Польши считает, что агрессия России против Украины − это проблема для международного сообщества.
Министр иностранных дел Польши считает, что агрессия России против Украины − это проблема для международного сообщества.
Мир
06.08.2017
В Венесуэле подавили восстание на военной базе
Представители власти страны назвали нападение на базу Парамакай терактом, который удалось взять под контроль.
Мир
06.08.2017
В Минэнерго объяснили, чем уголь из США лучше
Министр энергетики отверг коррупционную составляющую в контрактах на уголь.
Мир
06.08.2017
Экс-президент Румынии может возглавить партию в Молдове
Суд по делу об аннулировании указа президента Молдовы о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства затягивается.
Мир
06.08.2017
Спецпредставителя США по Украине ждут в Москве
Визит Волкера в Москву ожидают в ближайшие дни.
Мир
05.08.2017
В Берлине возле Рейхстага задержали зигующих китайцев
Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций".
Мир
05.08.2017
В Турции разбился автобус: пять погибших
Десятки людей получили травмы разной степени тяжести.
Мир
05.08.2017
Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи
Проект резолюции был разработан США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет КНДР.
Мир
05.08.2017
В ФРГ предлагают пока "забыть" об аннексии Крыма
Кристиан Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России.
Мир
05.08.2017
Страсти по Беловежской пуще: зачем Польша рубит заповедный лес
Мир
04.08.2017
На Нептуне нашли ураган размером с Землю
Размер пятна урагана примерно в 1,5 раза больше радиуса Земли.
Мир
04.08.2017
Москва о новых санкциях ЕС: Инициатива Берлина
В ведомстве Сергея Лаврова убеждены в нарушениях международного права со стороны европейцев.
В Венесуэле подавили восстание на военной базе | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17