Россия направила США ноту протеста

Источник: Українські новини

МИД РФ направил в Вашингтон ноту протеста из-за якобы нарушения международного права в отношении диппредставительств России.

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений РФ на территории США Министерство иностранных дел России выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - говорится в сообщении.

"К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН. Генеральному секретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - добавили в министерстве.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ.