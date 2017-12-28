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28.12.2017

Россия не собирается возвращать незаконно осужденных украинцев в рамках Минска-2

Источник: 112.ua

Россия не собирается возвращать украинских пленных, незаконно осужденных в РФ, в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вопрос их возвращения должен обсуждаться на самом высоком уровне, а не на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Комментируя появившуюся информацию о готовящемся втором этапе обмена пленными на Донбассе, Песков заявил, что российская сторона пока не осведомлена об этом.

"Работа ведется в целом, поскольку в Минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех". Безусловно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве", - констатировал он.

Как ранее сообщалось, президент Петр Порошенко распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению новых украинских заложников, в том числе и удерживаемых на территории России.

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