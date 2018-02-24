Россия не уйдет с территории Донбасса быстро и легко, - генерал США

Источник: Українські новини

Американский генерал Бен Ходжес, который планировал военные операции в Ираке и Афганистане считает, что Россия не уйдет с территории Донбасса быстро и легко.

Об этом Ходжес рассказал в интервью "Новому времени".

"Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", - заявил он.

Ходжес также отметил, что не видит прямой связи между президентскими выборами в России, которые должны состояться весной 2018 года, и прекращением войны на Донбассе.