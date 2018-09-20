20.09.2018
Россия обновила рекорд по добыче нефти - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В сентябре Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти - 1,54-1,55 миллиона тонн в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.
"Добыча нефти в РФ выросла до 1,54-1,55 миллиона тонн в сутки (11,29-11,36 миллиона баррелей в сутки) в основном благодаря Роснефти, что является новым постсоветским рекордом", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в сентябре дневная добыча нефти в РФ достигала даже 1,553 миллиона тонн, или 11,38 миллиона баррелей в сутки.
Если добыча останется на текущих уровнях, РФ может повысить цель по производству нефти на 2018 год до 555 миллионов тонн с 553 миллионов тонн в настоящий момент, отмечает Блумберг.
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