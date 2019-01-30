Россия отказалась от обмена осужденных в Украине россиян на пленных в РФ украинцев, - Геращенко

Источник: Українські новини

Представительница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что представители России в ТКГ и подгруппе по гуманитарным вопросам отказались от обмена осужденных в Украине россиян на незаконно удерживаемых в РФ украинцев.

"(Россия) категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - рассказала она.

Геращенко заявила, что украинская сторона также сделали предложение по обмену 3 украинских военных, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса, на троих осужденных в Украине россиян.

По словам Геращенко, российские представители отказались от этого предложения, мотивировав свой отказ ожиданием смены власти в Украине на предстоящих выборах в 2019 году.