Россия построила тысячу км Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

На дно Балтийского моря в водах Финляндии, Швеции и Германии уложено 1000 километров труб.

Два судна-трубоукладчика - Solitaire и Pioneering Spirit - продолжают работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Около 1,3 тысяч человек работают сейчас в Балтийском море примерно на 20 трубоукладочных, транспортных и гидрографических судах, занятых в строительстве.

"Еще одна веха была достигнута на прошлой неделе на заводе в Котке, Финляндия, где компания Wasco, подрядчик по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия и логистике, завершила свой объем работ. В общей сложности в Котке было нанесено утяжеляющее бетонное покрытие примерно на 101 тыс. стальных труб - это почти половина труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сомневаются в том, что Северный поток-2 запустят вовремя. Там считают, что для его полноценной работы понадобиться еще два-три года, поэтому транзит газа через Украину после 2020 года сохранится.