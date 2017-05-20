Россия потребовала консультаций у ВТО из-за украинских санкций

Источник: 112.ua

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций в связи с введенными Украиной санкциями. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает "ТАСС".

"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - сказал Орешкин.

Орешкин заявил, что есть основания предполагать, что санкции в отношении России Украина "предпринимает в нарушение обязательств в ВТО".