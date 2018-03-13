Россия пригрозила заблокировать все британские СМИ

Источник: Корреспондент.net

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское средство массовой информации не будет работать на территории России, если в Британии закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала она.

По данным СМИ, в Роскомнадзоре также пообещали ввести ответные зеркальные меры против британской прессы в случае введения санкций против RT.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.