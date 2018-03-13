13.03.2018
Россия пригрозила заблокировать все британские СМИ
Источник: Корреспондент.net
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское средство массовой информации не будет работать на территории России, если в Британии закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today.
"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала она.
По данным СМИ, в Роскомнадзоре также пообещали ввести ответные зеркальные меры против британской прессы в случае введения санкций против RT.
К слову, ранее в СМИ появилась информация, что регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.
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