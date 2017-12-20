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20.12.2017

Россия просит Украину выдать обвиняемого в убийстве редактора Forbes Хлебникова

Источник: 112.ua

Генеральная прокуратура России направила запрос в Украину о выдаче Магомеда Дукузова, которого обвиняют в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В связи с установлением на территории Украины местонахождения Дукузова М. И. Генеральной прокуратурой РФ в Генеральную прокуратуру Украины 29 мая направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. До настоящего времени из компетентных органов Украины не поступила официальная информация о принятом решении по запросу о выдаче Дукузова", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что информация относительно задержания в Украине других обвиняемых по делу об убийстве Пола Хлебникова из компетентных органов Украины и НЦБ Интерпола МВД России не поступала.

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