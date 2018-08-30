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30.08.2018

Россия проведет масштабные маневры в Средиземном море

Источник: DW

Россия наращивает военное присутствие в восточном Средиземноморье в преддверии ожидаемого наступления  сирийских правительственных войск на последний крупный оплот повстанцев и джихадистов в Сирии - провинцию Идлиб. С 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут учения с участием 25 кораблей и около 30 самолетов ВКС, сообщило министерство обороны России в четверг, 30 августа.

В военном ведомстве отметили, что в ходе учений будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противолодочно-диверсионной обороне, а также по противоминному обеспечению. Во главе флотилии - ракетный крейсер "Маршал Устинов". Газета "Известия" отмечает, что в Средиземноморье будет развернута крупнейшая группа российских кораблей со времени вступления Москвы в войну в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напрямую связал проведение учений с ситуацией в сирийском Идлибе, которую он назвал сложной. "Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, это рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности вполне оправданны и обоснованы", - сказал он.

"Рассадник террористов"

По оценкам, в Идлибе находятся десятки тысяч вооруженных боевиков и три миллиона мирных жителей. Последние события говорят о том, что сирийская армия готовит крупное наступление против вооруженных формирований в Идлибе, отмечает агентство dpa. В Совете безопасности ООН полагают, что такие действия могу привести к "гуманитарной катастрофе".

Демонстративное наращивание российских войск в регионе, возможно, призвано удержать США от нанесения новых ударов по Сирии. Ранее ряд западных стран уже заявляли о своей возможной реакции, если в Сирии во время операции по возвращению контроля над провинцией Идлиб будет вновь применено химическое оружие. 

В последний раз США, Франция и Великобритания обстреливали Сирию крылатыми ракетами в апреле. Это было сделано в наказание за предполагаемую химическую атаку сирийских войск на город Дума под Дамаском. Сирия и Россия отрицают применение Дамаском химического оружия.

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